CDA Amelân wol in desimber sûnder eveneminten fan bûten: "Kan het ook wat minder?"

In moanne skoft yn de evenemintekalinder soe neffens De Jong in útkomst wêze. "Deze motie is opgesteld naar aanleiding van de geluiden die wij al jaren horen. Het wordt drukker. We voelen ons soms een vreemde op ons eigen eiland. We moeten steeds meer inschikken aan de gast. Dat zijn gevoelens uit de samenleving die je toch serieus moet nemen."

Eigen gebrûken en tradysjes

De Jong konkludearret dat it draachflak ûnder de befolking minder wurdt. "Want de ruimte die we als eilander gemeenschap hebben komt steeds meer in het gedrang." Neffens it CDA giet it te'n koste fan eigen gebrûken en tradysjes op it eilân.