Skoallen op 'e nij yn lockdown: "In twee jaar tijd niets opgeschoten"

Dy ferwachting wurdt by buorman CSG Bogerman dield, mar dizze skoalle set wol yn op online lessen. "Je wurde wat moedeleas fan dy parsekonferinsje", seit Annemarie Kingma.

"Benammen om't earst sein waard dat de skoallen iepen bliuwe soene. No is dat ynienen net it gefal en moatte wy no alles noch omsmite. Dat freget in soad fan de learkrêften. Online lesjaan is yngewikkeld, mar yntusken ha je der wat ûnderfining yn. Dus wy kinne noch omskeakelje."

Eineksamenlearlingen wol nei skoalle

Allinnich de learlingen fan de eineksamens komme op skoalle. Sy meie fan it regear de toetsen noch meitsje. "Dat online leskrijgen is niets aan", seit 5havo-learling Steyn Feenstra. "Je voelde al aankomen dat de lockdown kwam, maar ik vind het eerlijk gezegd niet heel fijn. We zitten nu al twee jaar in deze situatie en zijn niets opgeschoten. We moeten als leerlingen straks een groot stuk inhalen."