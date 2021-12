In flink oantal doarpen om Mantgum hinne hat moandeitemiddei te lijen fan in wettersteuring. Neffens wetterbedriuw Vitens is der in monteur op 'en paad en wurdt der oan in oplossing wurke. Dochs kinne minsken oant in oere as 19.00 noch hinder ûnderfine fan de steuring.