Tjits fiert 200ste vlog mei krystferske en krystklip

Warbere famylje

Alle dagen is der wol wat om te filmjen. "Ik kom út in warbere famylje en toaniel en muzyk hienen altyd de oerhân. Ik bin ek altyd dwaande, dingen dwaan mei de bern en om it hûs hinne."

It leukste fûn se de toernee troch Fryslân. "Mei de boat wienen we yn de simmerfakânsje in wike ûnderweis. It wie skitterjend waar en we ha sokke moaie dagen hân." Ek it winterwaar yn ien fan de earste vlogs fynt se moai.

De filmkes binne ek in dokumint. "As ik filmkes weromsjoch dan tink ik: wat binne dy bern gau grut wurden." Har famylje hat noch net syn nocht fan de kamera. "Sake fan 6 pakt ek sels wolris de kamera."

Krystferske en -klip

Om it jubileum te fieren ha se in krystferske en in krystklip makke. "It wie hiel offisjeel en leuk, We ha in hiele draaidei hân, mei in kameraman en ljocht derby."