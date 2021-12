Graafwurk yn dunen soarget foar keale sânflaktes op Flylân

Yn dizze saneamde grize dunen heart it sân ek te stowen, mar op guon plakken binne dy dunen ferrûge troch benammen helm. Dy plant docht it goed op stikstof dat hjir yn de dunen delslacht. De grûn wurdt no ek foar in part ôffierd.

"We noemen dat 'overpoederen' en dat is eigenlijk wat er bij storm uit west of noordwest vanaf zee het zand de duinen inkomt", leit boskwachter Annemieke Op 't Hof út. "En omdat het daar kaal is, gaat dat zand weer verder het binnenland in. In het binnenland overpoedert het dan. Sommige planten zoals bijvoorbeeld het duinviooltje groeien daar heel goed op."