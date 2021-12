Flater by laboratoarium: goed 270 Friezen en Drinten krigen ferkearde útslach coronatest

It giet om in minsklike flater. Der krigen 133 minsken te hearren dat sy corona hiene, wylst sy it firus dus net hiene. En der wiene ek 140 minsken dy't te hearren krigen dat sy it firus net hiene, wylst sy dus wol corona hiene.

Persoanlik berjocht

Alle minsken dy't in ferkearde útslach krigen hawwe, krije moandei persoanlik berjocht fan de GGD, fia de telefoan, e-mail of post. Sa kin der persoanlik advys jûn wurde en is der romte om antwurd op fragen te jaan.

It wurk fan de laboratoaria dêr't de GGD gebrûk fan makket, wurdt fia stekproeven mei testmeunsters kontrolearre. By sa'n twadde ûndersyk kaam oan it ljocht dat der flaters makke wiene.

Ekskuzen

"Wij vinden het heel erg dat dit heeft kunnen gebeuren", skriuwt GGD Fryslân yn in ferklearring. "Het laboratorium biedt oprechte excuses aan voor deze fout."

It laboratoarium Royal GD hat ek in ferklearring nei bûten brocht, wêryn't útlein wurdt hoe't de flater krekt ûntstien is.