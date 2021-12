Mei de jierwiksel troch hiel De Fryske Marren klokkestuollen let

It giet om in inisjatyf fan de Club van Aanjagers van De Tsjûkemar en Stichting BRM De Fryske Marren. De inisjatyfnimmers betochten it idee om't der dit jier op 'e nij gjin fjoerwurk ôfstutsen wurde mei.

Beide stichtingen binne fan doel om it kloklieden tenei alle jierren op te pakken. Troch it kloklieden moatte de kweageasten ferjage wurde, sa is it idee út de tradysje wei.