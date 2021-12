Simmerkamp op Flylân stiet faai troch ferbouwing; "Grote impact op de kinderen"

De akkommodaasje wurdt ferboud en geskikt makke foar it húsfestjen fan hoarekastudinten. Yn de simmer kin der dan jongerein yn dy't op it eilân wurket. En dus is der gjin romte foar de Rotary, dy't alle jierren twa wiken lang in simmerkamp hâldt. "Een alternatief is er gewoon niet meer", seit Diana Bakker fan it simmerkamp.

De impact op de bern is grut. "Het is voor kinderen die bijvoorbeeld in pleeggezinnen, voor kinderen van wie ouders in de gevangenis zitten. Kinderen die dit echt nodig hebben en nooit op vakantie kunnen."

Gemeenteried om help frege

De Rotary freget de gemeenteried om help. In protte geskikte groepsakkommodaasjes binne der net. Boppedat: "Vlieland is voor ons al bijna 50 jaar onze plek. Iedereen weet wat-ie moet doen. Het is een heel veilig eiland: niet te veel auto's, alles is op loopafstand, er is een zwembad, sporthal, midgetgolfbaan. Zoek maar eens een locatie die dat ook allemaal heeft."

En sels al kin de Rotary noch sa'n lokaasje fine, dat betsjut net dat it kamp dêr samar hinne kin. "Je moet een heel ander kamp opzetten. Het betekent dat we nu één of twee jaar niets kunnen doen."