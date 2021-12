Miljeufederaasje wol deputearre fan klimaat as jubileumkado

It soe in moai kado wêze foar it 50-jierrige bestean fan de miljeufederaasje. "De measte organisaasjes besjogge sa'n jubileum as feest, mar eins it it spitich dat we al fyftich jier dwaande wêze moatte op it mêd fan gebiet en miljeu."

Fersnippere

"Mar hooplik komt der mei in deputearre fan klimaat echt aksje", seit Bekkema. "Want yn Fryslân sitte we beslist net stil, mar we sjogge ek dat út it bestjoer wei wat fersnippere op ús ôfkomt, mei alderhande ferskillende programma's. Dêr meitsje we ús grutte soargen oer."

It moat better op elkoar ôfstimd wurde, fynt de miljeufederaasje. "Want it is de fraach oft it no wol genôch is. We sykje in yntegrale klimaatoanpak. Dêr wolle we dizze deputearre dan ek graach foar ynsette."