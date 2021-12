De toan fan Henk van der Veer: "Húsdòkters"

Per 1 jannewary anstaande houdt dokter Sytse Huismans út Sneek der met op. Syn opfòlging is ondertussen keurech netsjes regeld. Un dòktersechtpaar nimt de praktyk fan Huismans over. In de GrootSneek-krant staat un interview dat ik met 'Húsmans' had. Húsdòkters leve nòch altyd in un glazen hús, houwe faak gepaste oustaan.

Trouwens de aktualiteit laat siën dat pasjenten dy gepaste oustaan nyt altyd mear houwe. Ik wil der ferder mar nyt te lang op ingaan. Un bitsje òf eigenlek helemaal gyn ferstaan, at je un hulpferlener bedriege òf idioater nòch selfs klappen geve. Dan binne je foar mij 10 kear ou.

Tidens ut interview dat ik met dòkter Huismans had, was der gelukkech nyt mear as anderhalve meter oustaan en mocht ik frage wat ik wú. De dòkter was su open as wat, mar tòch sei hij minstens fijf kear 'dat moat mar net yn 'e krante'.

Un húsdòkter nimt un praktyk over su as froeger un melkboer en un bakker dat deden. Je kieze je eigen húsdòkter nyt út en dy kiest op syn beurt syn pasjenten nyt út. Beiden hewwe ut mar te dealen om ut mar us op syn modern Sneker te sêgen. Der is wel un probleem wannear't der gyn klik is. De meast pasjenten salle der bij Huismans gyn last fan had hewwe.

Dòkter Huismans is nòch un húsarts dy't moaie anekdoates het met wat hij metmaakte in'e praktyk. Mar Huismans was tidens ut interview ok heel foarsichtech met wat hij sei, want herkenning in un stadsje as Sneek leit al gau op'e loer. Twee wú hij wel dele, dat kon gyn kwaad. Over hoe't un kollega fertelde over ut brúken fan ut Snekers, un taal wêrin't je gyn ferstòpperstje speule. Ok nyt bij de dòkter. Toen dy kollega met un kouwe ferdoving un aambei ferwijderde sei de Sneker: 'Bliksem dòkter, dat júkt nyt!'

En dit ferhaal wú de dòkter ok nòch wel kwyt over un súnege kearel dy't noait op ut spreekuur kwam mar de húsarts altyd op'e dyk anhield foar konsult. 'Dòker ik hew wat last fan myn stròt, wúden jou even kieke wat ut is?' "Doën de moan mar open, wider nòch wider. En nou de ogen goëd dichthouwe." Na dizze handelingen fytste dòkter fut en stond de man moedersiel allienech op 'e dyk.

Húsdòkters as Huismans behoare tòt de laatste der Mohikanen. Deur dy ferrekte Covid sit der un gewoan ouskeid nyt in foar dòkter Huismans en syn frou Hillechien. Eentsje wêrbij't je de dòkter en de frou de haan nòch even drukke kanne. Ut echtpaar had anders wel ferdiend!

"Mar ut komt wel wear goed hoar", steekt de Sneker húsdòkter syn pasjenten un hart onder de riem. En wat dòkter seit is waar!

Teminsten dêr gaan ik nòch altyd fanút!"