GGD Fryslân skaalt op: boosterkampanje foar mids jannewaris klear

Dat seit Nils van Mourik, kertiermakker faksinearjen by de GGD. Yn de earste wike fan 2022 moatte op 'e nij safolle prikken set wurde. Fierwei it grutste part dêrfan, 150.000 wyks, wurdt set yn Ljouwert.

De GGD is dwaande om de prikkapasiteit maksimaal út te wreidzjen. "We besykje om de hiele boosterkampanje foar mids jannewaris klear te hawwen."

Gjin ekstra lokaasjes

Ekstra faksinaasjelokaasjes yn Fryslân komme der net. "We ha der no fiif: Ljouwert, Drachten, Snits, It Hearrenfean en Dokkum. We binne benammen dwaande om effisjinsje te kreëarjen. Dan soenen we wol mear lokaasjes ynrjochtsje kinne, mar dat kostet te folle tiid."

De lokaasje yn Ljouwert, it WTC, giet mei yngong fan woansdei langer iepen: fan 7.00 oere oant 22.00 oere, yn stee fan 8.00-21.00. En it priksysteem feroaret ek, sadat mear minsken tagelyk in prik krije kinne.

Help fan húsdokters

Om mear prikken te setten, binne der ek mear minsken nedich. Dêrom hat de GGD snein bygelyks oerlis hân mei húsdokters. It idee is dat de húsdokters prikken sette by minsken dy't thús faksinearre wurde moatte. Dan kinne de meiwurkers fan de mobile prikteams fan de GGD meihelpe op de fêste lokaasjes.

"We ha ek yn de planning om alle ynstellingen sûnder medyske tsjinst foar de ein fan dit jier te prikken. In pear fan dy ynstellingen besykje we ek oan de húsdokters te jaan."

Undersyk nei wachtkertierke

Wat noch helpe kin, is dat op it stuit lanlik sjoen wurdt oft elkenien nei de prik in kertier wachtsje moat. "De snelheid soe dan noch mear omheech kinne", seit Van Mourik.

Hy doart net te sizzen hoe grut de kâns is dat dat trochgiet. "It kin alle kanten op, mar der wurdt al in jier praat oer dat kertierke. En alle kearen docht bliken dat it wol nedich is."

Foar de wissichheid riedt de GGD him wol ta op it senario dat it kertierke wol fuort kin.

70-plussers sûnder ôfspraak?

Fierders wol de GGD sjen oft se it de 70-plussers makliker meitsje kinne om har oan te melden foar in prik. "We ha heard dat it meitsjen fan ôfspraken wol problemen opsmyt. We hoopje dat op in oare manier te organisearjen, sadat se gjin ôfspraak hoege te meitsjen. Mar dêroer moatte we earst fierder prate mei gemeenten."

Foar in goed doel

It binne drokke dagen foar de GGD. "We sille noch wol even troch moatte", beslút Van Mourik. "Mar it is foar in goed doel."