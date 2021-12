Oprop foar behâld skipswerf: "Waadhoeke moat om tafel mei âlde en nije eigeners"

Yn it ferline wiene der yn Frjentsjer tsientallen skipswerven, mar dy binne ferlern gien.

Monumint

Nettsjinsteande de histoaryske wearde fan it pân is it gjin ryks- of gemeentemonumint. Popma en de Vrienden van de stad Franeker witte net hoe't dat kin, mar sizze dat it noch hieltyd mooglik is om dy status oan te freegjen.

"In principe kan dat. Iedereen die belanghebbend is, en dat zijn de Vrienden, mag een erfgoedstatus aanvragen voor dit gebouw", seit Popma. Gearwurking fan de âlde of nije eigeners soe dêrfoar gjin eask wêze.

Brief oan gemeente

Vrienden van de stad Franeker hat in brief stjoerd nei it kolleezje fan boargemaster en wethâlders fan de gemeente Waadhoeke, mei it fersyk om yn alle gefallen foarearst net yn te stimmen mei in eventuele sloopoanfraach.

"As er sloopt is, dan is hy foetsie", seit Twerda. "En fierder freegje we it kolleezje om te sjen nei de mooglikheden om dizze werf op ien of oare manier yn stân te hâlden foar de takomst. Sykje kontakt mei de nije eigeners en de foarige eigeners, dat is ús fersyk."