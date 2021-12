Tsientûzenen euro's ophelle foar Ljouwerter hoarekasaak nei emosjoneel ynterview

Jongere bern mei medyske problemen kinne no ek faksinearre wurde tsjin it coronafirus. It giet om bern fan 5 oant en mei 11 jier dy't bygelyks slimme astma, in oanberne hertôfwiking of it downsyndroom hawwe. As sy it coronafirus oprinne, rinne se mooglik mear gefaar as har sûne leeftiidsgenoaten.

Neffens de Gezondheidsraad giet it om ûngefear 40.000 bern yn dizze leeftiidsgroep. Se binne de ôfrûne dagen útnûge troch harren bernedokter en kinne foar de prik terjochte by in faksinaasjelokaasje fan de GGD. Se krije it coronafaksin fan Pfizer en BioNTech, mar dan yn in oanpaste doasis.

Yn de twadde helte fan jannewaris binne de oare bern fan 5 oant en mei 11 jier oan bar om de coronaprik te heljen as sy en harren âlden dat wolle.