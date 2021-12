Lanlik 12.220 nije coronabesmettingen | EMA posityf oer faksin fan Novavax

Goed 270 ynwenners fan Fryslân en Drinte hawwe in ferkearde útslach krigen fan in coronatest by de GGD. De flater is makke by in laboratoarium yn Deventer dat de testútslaggen analysearret.

It giet om in minsklike flater. Der krigen 133 minsken te hearren dat sy corona hiene, wylst sy it firus dus net hiene. En der wiene ek 140 minsken dy't te hearren krigen dat sy it firus net hiene, wylst sy dus wol corona hiene.