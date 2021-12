74 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen | Reisburo's komme mei eigen reisadvizen

It RIVM en Lareb, it ynstitút dat bywurkingen byhâldt, ûndersykje oft it mooglik is om it kertierke wachtsjen nei in coronafaksin ferdwine te litten. It OMT hie earder al frege om nei dy mooglikheid te sjen, om't de trochstream by faksinaasjelokaasjes sûnder it ekstra kertier better wêze soe.

It RIVM wit noch net wannear oft it ûndersyk klear is. It beslút leit dêrnei by demisjonêr coronaminsiter Hugo de Jonge.