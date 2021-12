601 nije besmettingen yn Fryslân | Noed oer winkellju mei nije lockdown

De Europeeske Kommisje hat it faksin fan Novavax goedkart. Dat betsjut dat EU-lannen tenei kar hawwe út fiif faksins. Earder moandei karde it Europeeske Genêsmiddeleburo (EMA) it faksin al goed. It is no oan de EU-lidstaten om te besluten oft se it faksin ynsette wolle en foar hokker groepen.

It faksin is foarearst bedoeld foar de earste en twadde prik by folwoeksenen. It is noch net bedoeld foar bern of as boosterprik.