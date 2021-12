"Wa't fynt dat Hearrenfean ûnfertsjinne wûn hat, hat der gjin ferstân fan"

Roelof: "It is in twivelgefal. As er read jout, kin ik my it foarstelle. En giel hie ik my ek foarstelle kind. Ik fyn it net sa swart-wyt. Je kinne giel jaan, read ek. Mar hy kaam hiel lomp yn. Hy moat de skiedsrjochter net de mooglikheid jaan om read te jaan. It is dom fan Doke."

Wat hat Hearrenfean goed dien?

Roelof: "Se ha de measte kânsen kreëarre. En ik ergerje my wat oan de krityk dy't Hearrenfean wol krijt. Ja, it is net fantastysk wat Hearrenfean dit seizoen sjen lit, mar sa min is it no ek wer net. It is al better as ferline seizoen. It stiet achteryn goed, it middenfjild ûntwikkelet him. Foaryn kin it noch wat better, mar ik snap de yrritaasje by Jansen wol wat."