"Dit is geen vuurwerk meer, dit zijn bommen"

"Dit is wat je bommen noemt", seit Buma. "Dit zijn wapens. Dit is geen vuurwerk meer."

It guod is oantroffen by minsken dy't, sa seit Buma, "duidelijk van plan waren rellen te organiseren". As it net oantroffen wie, "en als het was gebruikt bij de rellen, dan waren er bommen gegooid."

Verstierd

"Het geeft wel te denken", seit Buma, "dat iets wat een hele mooie voetbalwedstrijd is door sommige mensen zo ongelofelijk verstierd wordt."

Fiif minsken binne oanholden foardat dit barre koe. Yn Ljouwert bleaun it rêstich by de wedstriid. "De noodverordening heeft gedaan wat nodig was. De politie heeft groepjes mensen met verkeerde bedoelingen het centrum uitgezet."

Feest op It Hearrenfean

De spilers fan Hearrenfean binne nei de wedstriid werom gien nei it Abe Lenstra stadion. Dêr binne se troch fans mei fjoerwurk ûnthelle. De coronaregels waarden net neilibbe.