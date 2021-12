LDODK krijt koprinner Fortuna net op'e knibbels yn lêste wedstriid fan 2021

It wie de lêste wedstriid fan 2021. Dat betsjut dat LDODK no, healweis de pûlfase, op it twadde plak stiet. De top-3 giet troch nei de kampioenspûl om de lânstitel.

Koarte winterstop

Op 8 jannewaris 2022 set it twadde diel fan de sealkompetysje útein. Yn de 6e ronde yn de Kuorbal League ûntfangt LDODK dan de nûmer fjouwer: KCC út Capelle aan den IJssel.