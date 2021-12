Bosschaart is lilk: "Het hadden twee penalty's moeten zijn"

Cambuur spile hast de hiele wedstriid mei in man minder, omdat Doke Schmidt nei 12 minuten mei read fan it fjild stjoerd waard. De Ljouwerters hat lang stân holden, mar yn de slotfase makke Henk Veerman it winnende doelpunt foar Hearrenfean.

It earste doelpunt, foar Hearrenfean, foel al nei 10 minuten, út in penalty, nei in handsbal fan Calvin Mac-Intosch. Oan de ein fan de wedstriid wie der in soartgelikense sitewaasje yn it strafskopgebiet fan Hearrenfean, doe't Joey Veerman de bal tsjin de hân krige.

Dat hie ek in penalty wêze moatten, seit Bosschaart. "Nu is het na dertien minuten een hele andere wedstrijd geworden dan vantevoren gepland."