Matchwinner Henk Veerman: "Hij moest een keer goed vallen, en dat gebeurde"

It moat wolris wat better, benammen yn balbesit. Mar sa no en dan giet dat ek goed. "Kijk naar de laatste goal. Dat is prachtig voetbal."

Al mei al fynt Jansen de oerwinning op Cambuur terjochte. "De penalty, de rode kaart: dat dwingen we af. We zijn gewoon heel goed begonnen aan de wedstrijd. Daar hadden we een goed plan voor bedacht."

Wer delsette

Nei de reade kaart fan Cambuur hie de ploech fan Jansen it wol even dreech. "Toen wisten we het even niet meer. Maar in de pauze hebben we dat rechtgezet en in de tweede helft liep het weer veel beter."

Krúsjale rêding Mous

Doelman Xavier Mous hie in frij rêstige wedstriid, mar wie yn de slotfaze krúsjaal mei in rêding by in kâns fan Bangura. "Je moet er dan staan. Heel fijn dat je dan belangrijk kunt zijn."