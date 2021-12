Hearrenfean wint Fryske derby tsjin tsien man fan Cambuur

It Cambuurdoelpunt skodde Hearrenfean wekker. Oan it begjin fan de twadde helte krige Henk Veerman in baas fan in kâns, mar hy skeat de bal hurd oer.

Even tocht Cambuur noch in penalty te krijen, neidat de bal yn it strafskopgebiet by Joey Veerman tsjin de earm oan komt, mar skiedsjochter Makkelie wie dúdlik: de hân wie neist it liif, en dan is der gjin sprake fan hands. In protsje misken yn it stadion protestearre, mar dat helle neat út.

Opnij Veerman

De Ljouwerters holden lang stân, mar nei in baas misser fan Tibor Halilovic makke Henk Veerman dien wurk. Minder as 10 minuten foar de ein fan de wedstiid kopte hy de bal hurd achter doelman Sonny Stevens.

De slotfase wie tige hektysk: der waard hieltyd mear ropt en raasd, en nei it lêste fluitsinjaal moasten de stewards der oan tepas komme om de spilers út mekoar te hâlden.

Op de ranglijst is it gat tusken de nûmers acht (Cambuur) en njoggen (Hearrenfean) no noch mar twa punten.