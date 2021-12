Omrop TIP: Weromsjen mei Reitse mei hearlike resepten en nijsgjirrige gasten

En fansels moatte de gasten ek oan 'e bak. Mei Reitse meitsje se de moaiste gerjochten foar it krystdiner. Weromsjen mei Reitse is fan moandei 20 oant en mei freed 24 desimber op de telefyzje by Omrop Fryslân.

Foargerjochten mei Sipke Jan Bousema en Gerrit Hiemstra

Yn de earste ôflevering op moandei 20 desimber komt mediaman en reinbôge-aktivist Sipke Jan Bousema by Reitse en Miranda yn de keuken. De man dy't him de ôfrûne jierren mei hert en siel ynset hat foar de LHBTIQ+-mienskip. Sy sette útein mei in hearlik foargerjocht.