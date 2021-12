Meardere minsken mei plannen foar rellen oanholden foar Fryske derby

De minsken dy't oanholden binne, woenen neffens de plysje de oarder fersteure foar de wedstriid Cambuur - Hearrenfean fan snein. "Deze signalen hebben we serieus genomen en daar is de afgelopen dagen flink op geïnvesteerd", seit in wurdfierder fan de plysje. "We hebben met deze aanpak voorkomen dat dit vuurwerk als bom gebruikt kon worden."

Opslein op gefaarlik plak

De wurdfierder seit dat it fjoerwurk op in gefaarlik plak opslein waard, midden yn in wenwyk. "Je had er niet aan moeten denken dat dit vuurwerk op die plek was geëxplodeerd. Het gaat dus niet alleen om de veiligheid van de mensen en collega's op straat, maar ook om omwonenden."

Op sneon binne yn Ljouwert noch twa manlju oanholden, fan 19 en 22 jier fanwegen iepenlike geweldpleging en it mooglik plannen fan it fersteuren fan de oarder by de Fryske derby.