Keunstwurk fan fyftjin silhûetten by Alvestêderûte yn Tsjerkwert ûntbleate

It wurk Fyftjin en Fierder bestiet út silhûetten fan stiel. Fan alle fyftjin Alvestêdetochten is der ien yn de styl fan it jier dat dy hâlden is. It fyftjinde silhûet is dat fan kening Willem-Alexander. De Tsjerkwerters hawwe harren eigen silhûet sneon ûntbleate.

Untwerper Pieter Jan Stallen fynt it in hichtepunt. "Na tweeëneenhalf jaar is het gelukt. De dorpelingen hebben zichzelf kunnen laten zien in de modellen die ze waren. We hebben de Elfstedentocht vijftien keer gereden. Ik heb ze voor elk jaar geprobeerd vorm te geven."