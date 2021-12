Nederlân wer 'op slot': hurde lockdown om 05.00 oere yngien

De ekstra ynlaske coronaparsekonferinsje fan it kabinet hat sneontejûn yn totaal yn trochsneed hast 6,9 miljoen sjoggers lutsen. Dat docht bliken út sifers fan Stichting KijkOnderzoek. Dat wiene der in soad mear as de 5,2 miljoen sjoggers fan de foarige parsekonferinsje fan ôfrûne tiisdei.

De registraasje op NPO 1 waard troch wat mear as 4 miljoen minsken sjoen. It wie dêrmei it bêst besjoene programma fan de dei. Op RTL 4 seagen goed 2,1 miljoen minsken hoe't premier Mark Rutte, coronaminister Hugo de Jonge en OMT-foarsitter Jaap van Dissel nije maatregels oankundigen en útleinen. Nei SBS6 seagen 656.000 mensen.

Sneontejûn waard bekend dat Nederlân oant heal jannewaris yn in hurde lockdown giet. Fan sneintemoarn 05.00 oere binne ûnder mear alle net-essinsjele winkels en tsjinsten sa as sportskoallen sletten en wurdt advisearre om thús net mear as twa persoanen te ûntfangen. Mei de krystdagen wurdt in útsûndering makke en giet it oantal nei fjouwer.