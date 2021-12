Fryske derby yn sifers: fan Abe syn ferlies oant de rapste penalty ea

As promovendus kent Cambuur oant no ta in geweldich seizoen. Net allinnich stiet de klup heger op de ranglist as Hearrenfean, mar ek hat it yn de persoan fan Alex Bangura de rapste spiler fan de earedivyzje yn de ploech. By in mjitting die bliken dat de linksback in snelheid fan 34,5 km/oere te heljen. Oan Hearrenfean-side wie Milan van Ewijk mei 34,1 km/oere de fluchste spiler.

Champions League en degradaasje

Hoewol't hast alle derby's memorabel binne, springt der ien wol tuskenút. Nea wie it kontrast tusken Hearrenfean en Cambuur nammentlik sa grut as op 30 april 2000. Op de ien nei lêste spyldei fan de kompetysje wûn Hearrenfean mei 2-0 yn Ljouwert troch doelpunten van Valeri Popovitsj en Mika Nurmela, mei as gefolch dat de degradaasje fan Cambuur in feit wie en Hearrenfean him fersekere fan dielnimming oan de Champions League.