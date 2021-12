UNIS Flyers ferlieze nei spannende wedstriid fan Luik

Luik is de nûmer twa fan de BeNe League. De Flyers steane op it fiifde plak. Yn de earste perioade koenen beide ploegen it ferskil noch net meitsje: nei 20 minuten wie it 0-0.

Yn de 33ste minút kaam Luik dochs op foarsprong. Jordan Paulus makke de 1-0 foar de Belgen nei in assist fan Frank Neven.

Mear spektakel yn tredde perioade

De tredde perioade brocht mear spektakel. Trevor Hunt makke de 1-1 yn de 42ste minút, mar Bryan Kolodziejczyk brocht Luik fiif minuten letter wer op foarsprong. Dat joegen se net mear út hannen.