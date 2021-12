Hûnderten fans stypje Hearrenfean, Cambuur én Henk de Jong foar derby

By it Abe Lenstra Stadion hiene likernôch 300 supporters harren sammele om harren stipe oer te bringen oan sc Hearrenfean. Nei ôfrin fan de supportersaksje trainde de seleksje ûntspannen yn it stadion.



Trainer Johnny Jansen kin snein beskikke oer Milan van Ewijk en Nicolas Madsen, dy't mei lichte klachten út it bekerduel mei De Treffers kamen. Lucas Woudenberg wie fanwege tryste famylje-omstannichheden net by de lêste training.