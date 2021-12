Sa strang wurdt de nije lockdown: parsekonferinsje om 19:00 oere live by Omrop Fryslân

Behalve premier Rutte en sûnensminister De Jonge is ek Jaap van Dissel te hearren. Hy is it haad ynfeksjesyktebestriding fan it RIVM.

Boarnen melde dat der in hurde lockdown ôfkundige wurde sil. Alle net-essensjele winkels, hoarekasaken, sportskoallen, musea, bioskopen en teäters soene wer ticht moatte. It soe ek jilde foar skoallen en oare ûnderwiisynstellingen.

Bûten soene minsken net mear mei mear as twa persoanen by mekoar wêze meie. Binnendoar soene der maksimaal twa besikers komme meie.

Der wurdt praat oer in útsûndering foar de Krystdagen: dan soene der fjouwer besikers wolkom wêze. Mei Ald en Nij soe dat net jilde.