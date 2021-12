Omrop TIP: Ferdinand, the Happy Pathmaker

De FryslânDOK Ferdinand, the Happy Pathmaker is te sjen op 18 desimber by NPO2 en op 19 desimber by Omrop Fryslân.

Ferdinand wennet yn de Pyreneeën en bedarret nei it ynfarkt yn in sikehûs yn Toulouse. Hannah en har heit helje him op en nimme him mei nei de pleats yn Jouswier. "Dit wie ferline jier, flak foardat Europa op slot gie fanwege corona", fertelt Hannah.

"Mei Ferdinand krigen wy der ynienen in famyljelid by, dat in protte oandacht nedich hie. Fan dat momint ôf begûn ik alles te filmjen. Omdat ik it ynteressant fûn hoe't elkenien mei Ferdinand kommunisearre, mar foaral ek om te sjen hoe't wy as famylje mei elkoar omgongen."