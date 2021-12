Van der Molen (CDA) nei 9 moannen werom yn de Keamer: "It wurk is einleas"

In grutte boppeslach yn it regearakkoart is neffens deputearre Avine Fokkens de komst fan de Lelyline. "It moat allegearre noch", seit Van der Molen. Hy wiist op de 3 miljard dy't it plan kostje sil. "Dit binne hiel yngewikkelde projekten. It Noarden moat ienriedich bliuwe. Alle provinsjes moatte der like hurd oan lûke. Dat is altiten spannend."



It plan hat in heech priiskaartsje. "It goede fan it regearakkoart is dat der no 3 miljard op it kleed leit en in hiel dúdlike opdracht oan it ministearje." Hy tinkt dat de provinsje en deputearre terjochte posityf binne. "Mar dit soarte projekten kealje swier."

Stimulâns foar de huzemerk

Mei it plan fan de Lelyline moat ek de huzemerk in stimulâns krije. "Yn de plannen fan it regear hold de wenningbou op by Swol. Dêrboppe wiene gjin plannen." Yn de doarpen wurde huzen opkocht en ha starters gjin plak, sjocht it Keamerlid.



Van der Molen: "Dat kin net. Der moat hjir wenningbou hinne. Doe wie de diskusje oer de Lelyline der al, en dat wie eins de wize om derfoar te soargjen dat Fryslân net efteroan yn de rige stiet by wenningbou."

Mear bedriuwen nei de provinsje

It plan moat der ek foar soargje dat der mear bedriuwen yn de provinsje komme. "Jonge minsken moatte net allegearre yn Amsterdam wurkje troch de Lelyline. Se moatte in bedriuw om de hoeke ha dêr't sy gewoan wurkje kinne. Dat se gewoan yn it doarp by har famyljes wenje kinne. Dat is eins it idee dêr't it allegearre om draait."