Sven Kramer: "De kâns is 50 prosint dat ik my pleats foar de Spelen"

Sven Kramer komt op de earste dei fan it OKT op snein 26 desimber fuort yn aksje op de 5000 meter. De ôfstân wêrop't hy himsels ek de grutste kâns jout om him te pleatsen. "Fifty-fifty tink ik. Ik ha wolris mear kâns hân. As it giet sa as it no giet, is it best wol reëel om my te pleatsen."

Kramer hat allinnich de wrâldbeker yn Poalen riden en dêrnei de folgjende trije wrâldbekers oerslein. Hy is krekt werom fan in trainingskamp yn Collalbo en sil moandei in trainingswedstriid op de 3000 meter ride.

"Ik bin no noch wat wurch. Mar dat sil der aanst wol útkomme. Ik ha gjin denderend foarseizoen hân, mar myn trainingswedstriden wiene hiel goed. Al mei al ha ik alles goed dwaan kind", seit Kramer.