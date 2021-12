Rutte 'somber' op ekstra parsekonferinsje | Minister: 'boosterprik moet'

Premier Rutte is 'somber', sei er by it begjin fan de parsekoferinsje dêr't er in hurde lockdown yn oankundiget. "Nederland gaat nog een keer op slot."

In nije lockdown is "onvermijdelijk vanwege de vijfde golf die met omikron op ons afkomt", seit Rutte. Dy mutant fan it coronavirus "verspreidt zich sneller dan we al vreesden". Yngripe is nedich "om erger te voorkomen."

De parsekonferinsje is live te folgjen by Omrop Fryslân.