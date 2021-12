OMT advisearret hurde lockdown | Wierskynlik hjoed al nije parsekonferinsje

Nei alle gedachten wurdt der hjoed al wer in parsekonferinsje hâlden om de nije coronamaatregels bekend te meitsjen. Yn de rin fan de moarn hat it demisjonêre kabinet oerlis mei de boargemasters en yn de middei is der ekstra kabinetsberied oer it lêste OMT-advys om sa gau as mooglik in hurde lockdown yn te fieren.

It is ek oannimlik dat eventuele nije maatregels al dit wykein yngeane, om in stoarmrin op winkels en restaurants foar te wêzen.