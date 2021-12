Kabinet kundiget hurde lockdown oan | Lanlik 14.742 nije besmettingen

Arjen Jongsma fan Haulerwyk wol mei in webside de polarisaasje yn it coronadebat tsjingean. Jongsma hat yn 2009 sels slim siik west fan de gryp en wol mei de webside warskôgje foar it firus. Hy moast oerstappe op in oar libbenspatroan, en dêr wol hy no foar warskôgje mei it coronafirus. "Net mear daagliks wurkje, in tal dagen yn de wike rêstich oan dwaan. De dagen dat it wol goed giet, moatte je koesterje."

Webside

Jongsma sjocht in soad reaksjes op coronanijs dy't hy fiersten te fier gean fynt. Dêr wol er mei in webside wat oan dwaan. Der binne yntusken hast twahûndert minsken dy't it inisjatyf stypje. "We hoopje dat we noch in flink tal mear minsken dy stipebetsjûging tekenje", seit Jongsma. Uteinlik wol er wittenskippers benaderje, om dêr ferhalen op ynternet en nepnijs oan foar te lizzen.