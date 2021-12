Coronanijs 18 desimber: Plysje hat ynformaasje oer 'ferset tsjin coronaregels' by Fryske derby

Earder wie it de jildpine, mar no is it de mentale sûnens dy't foaroan stiet yn de oerlizzen mei wurknimmers, wurkjouwers en oerheden, seit Bakker. "We krije all dagen in protte sinjalen dat hjir wat oan dien wurde moat."

Bakker neamt de nije lockdown 'ferfelend, mar needsaaklik'. "We ha der allegearre belang by dat we dizze golf no sa goed mooglik troch komme."