Derbykoarts by Uldrikis en Veerman: "Je hoort iedereen erover praten"

Goed trije moannen is Roberts Uldrikis no yn Nederlân. Cambuur helle him oan de ein fan de transferperioade op út Switserlân. It belang fan de Fryske derby is fuortendaliks dúdlik makke by de spits út Letlân. "Doe't ik hjir kaam, fertelde eltsenien my oer de wedstriid fan 19 desimber."

Wat hawwe se him dêroer ferteld? "Dat dy hiel wichtich is en dat it stadion fol sitte soe. Spitigernôch sille der gjin fans wêze, mar ik wit dat de wedstriid wichtich is foar ús, de supporters en de stêd. Wy binne der klear foar", seit Uldrikis, dy't der dit seizoen fjouwer makke hat.