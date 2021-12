Flyers helje krekt gjin dûbelde sifers tsjin Leuven

Nei 9 minuten yn de earste perioade waard it nei in moaie oanfal fia Trevor Hunt, Rikku Pitkänen en Roope Nikkilä 1-0. Jasper Nordemann mocht it lêste tikje jaan. Efkes letter waard it yn in power-playsituaasje 2-0. No makke Nikkilä it doelpunt. Lennart Vosmer bepaalde de stân nei de earste perioade op 3-0.

Flyers rinne út

Yn de twadde perioade makke Vosmer syn twadde fan de wedstriid: 4-0. Dries Blockx die dêrnei noch wol wat werom foar Leuven, mar Dennis Sikma soarge derfoar dat de marzje in minút letter alwer fjouwer wie: 5-1.

Leuven like doe efkes wat better yn de wedstriid te kommen, mar yn stee fan de wedstriid wer spannend te meitsjen, kamen se op in noch gruttere efterstân. Mei twa doelpunten op rige wie Pitkänen in narder foar de Belgen.

Krekt gjin dûbelde sifers

Ek yn de lêste perioade liet Pitkänen him sjen. Hy joech de puck oan Marc Nijland en Nijland makke der 8-1 fan. Yn de 42ste minút makke Lars den Edel de njoggende nei in assist fan Nikkilä.