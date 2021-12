Aris mist Gold-groep nei alle gedachten nei ferlies tsjin Feyenoord

De wedstriid gie yn it earste kwart aardich lykop. Mei in lytse foarsprong fan fjouwer punten wie dat kwart wol foar Feyenoord.

Ek yn it twadde kwart wie it gatsje earst lyts, mar oan de ein fan it kwart rûn Feyenoord wat fierder fuort. Aris wie yn dy faze ek wat minder en de 29-36-efterstân by it skoft wie dêrom terjochte.

Momentum foar Aris

It like derop dat de wedstriid yn it tredde kwart hielendal kantele. Aris kaam sels op likense hichte (41-41). Dêrnei wienen de Ljouwerters it lykwols wer hielendal kwyt. Oan de ein fan it tredde kwart wie it 43-52. Dêrmei like de wedstriid eins wol beslikke.

Yn it lêste kwart focht Aris him werom yn de striid. It gat waard sels efkes twa punten (65-67), mar dêrnei rûn it ferskil wer op. De wedstriid einige yn 76-81 foar Feyenoord

Topskoarers

Topskoarers oan de side fan Aris wienen José Maconda, Ryan Logan en Shaquille Doorson. Sy wienen goed foar 15 punten.