Froulju sc Hearrenfean ûnderút tsjin PEC Zwolle

De wedstriid tsjin middenmoater PEC sette goed útein foar de Friezen. Nei alve minuten makke Kristen McFarland de 0-1 út in rebound. Nei it doelpunt wie PEC de bettere ploech. Krekt foar it skoft smite it ek in doelpunt op: mei in hurd skot soarge Marushka van Olst foar 1-1.

Minne twadde helte

Yn de twadde helte kopte Danique Noordman PEC al fluch op foarsprong. In kertier letter waard it fia Evi Maatman sels 3-1.

Krekt foar de ein fan de wedstriid krige Hearrenfean noch in goede kâns op 3-2, mar de bal ferdwûn njonken de goal. Mei tsien punten bliuwt Hearrenfean achtste yn de earedivyzje.