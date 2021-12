Mar-athon wol yn 2022 trochgroeie mei oare organisaasje

De oerienkomst tusken beide partijen is freedtemiddei offisjeel ûndertekene by de Wetterpoarte, tradisjoneel it startpunt fan de maraton. Syb van der Ploeg, de betinker fan it evenemint, droech de organisaasje symboalysk oer oan Le Champion.

"Friezen moeten van hun stoel"

Ruud van der Velde de foarsitter fan Le Champion hat der nocht oan om de Mar-athon te organisearjen. "We gaan ons richten op het evenement zoals hij staat, maar wij kijken ook naar wat wij aan expansie kunnen doen. Wij willen zoveel mogelijk mensen aan het bewegen krijgen. Nu dus ook in Sneek, want die Friezen die moeten van hun stoel, die moeten gaan sporten."

Sa sil it evenemint dochs trochgean, want dat wie oars net wis: "We hawwe it fiif kear organisearre. It wie óf we hâlde dermei op óf we sille gearwurkje mei in profesjonele organisaasje. It waard dat lêste: we fûnen it evenemint te moai", seit betinker Syb van der Ploeg.

Van der Ploeg docht takom jier miskien sels wol mei, want dat wie der noch net fan kommen. "Ik ha him mar ien kear draafd om te sjen: is dit in moaie rûte? Dus dat is ek ien fan myn winsken om him in kear mei te draven. Miskien dat ik de heale wol meidoch."