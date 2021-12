Unbaatsuchtige krystfroulju fan Balk jouwe 'ljochtsje yn in donkere tiid'

Neffens Miranda is it hurd wurkjen om alles rûn te krijen. Se is tankber foar alle frijwilligers dy't helpe.

Droegen troch frijwilligers

Aukje is ien fan de frijwilligers. "Wy ha in soad wille mei-inoar en it is foar in goed doel. Dan is it lang gesellich en leuk. Ik ha der nocht oan om alles wer rûn te bringen. It is alle jierren wer moai. Wy sjogge der nei út. Wy bringe wille by de minsken, dat is it doel. In ljochtsje yn de donkere tiid. It is geweldich moai wurk."