Sportklup Hearrenfean mist mooglik twa basisspilers yn Fryske derby

Jansen tinkt net dat de bekerwedstriid fan ôfrûne tongersdei tsjin De Treffers noch ynfloed hawwe sil op de wedstriid fan snein. "Wij zijn gisteren al begonnen met het herstel na de wedstrijd. Dat hebben we vandaag voortgezet: aangedronken, goede voeding, maar zeker ook zuinig zijn op jezelf. Je moet ook mentaal klaar zijn om een wedstrijd te spelen: een beetje pijn is niet erg."

Gjin favoryt

Neffens Jansen is de derby in wedstriid op himsels. Hy sjocht dêrom gjin favoryt. Dochs tinkt de Hearrenfeantrainer wol dat syn ploech ien foardiel hat: de ôfwêzigens fan it fanatike Cambuurpublyk: "Cambuur heeft supporters die er echt achter staan, die veel lawaai maken, die een ploeg een extra impuls kunnen geven. Dus hopelijk hebben ze er last van."

Ekstra spesjaal

Foar doelman Xavier Mous is de wedstrriid ekstra spesjaal. Hy hat in ferline by Cambuur en komt no út foar Hearrenfean. "Ik heb de hele eerste seizoenshelft de datum van de wedstrijd wel voorbij horen komen. Je weet dat het gigantisch leeft onder de supporters, in de regio. Dat is mooi. Het is altijd leuk om tegen een oude club te spelen. Die combinatie maakt het voor mij extra mooi."