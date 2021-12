Matriks bekendmakke; hoe kinne de reedriders harren pleatse foar de Spelen?

Foar Nederlân meie achttjin reedriders nei Peking. Njoggen manlju en njoggen froulju. De seleksjekommisje hat in wize betocht om te bepalen wa derhinne geane en dat dogge se sûnt de Spelen fan acht jier lyn yn Sotsji oan de hân fan in matriks. Kinst dus sizze dat de earste njoggen reedriders dy't yn dizze matriks komme te stean, wis binne fan de Spelen.

Remy de Wit is technysk direkteur fan de reedrydbûn en hat yn in selekesjekommisje de matriks bepaald. Dy ha se juster foarlein oan de coaches fan alle ploegen.

De seleksjekommisje hie yn it foar bepaald dat de wrâldbekers fan dit neijier swierder meitelle soenen, mar hat dat wizige. No telle alle wrâldbekers likefolle mei. Neffens De Wit hat dat te krijen mei de besetting en de ynfloed fan corona. Troch it firus wienen bygelyks net alle Aziatyske lannen oeral oanwêzich.

Belangrykste konklúzjes

Opfallend is dat de lange ôfstannen net sa heech steane by de manlju. Ast bygelyks tredde wurdst op de 5000 meter, dan bist bot ôfhinklik fan oare prestaasjes. It tredde plak, dêr't bygelyks de Friezen Sven Kramer, Jorrit Bergsma en Marwin Talsma foar stride, kin dan samar krekt bûten de boat falle. Dy stiet pas op it fjirtjinde plak.

By de froulju bist wol wis fan in plak op de Spelen ast de 500 meter op it OKT winst. Femke Kok soe by winst bygelyks wol wis wêze. Mar as Kok twadde of tredde wurdt, dan wurdt it noch spannend, want dy steane op plak fjirtjin en fyftjin.

Oanwiisplakken

Nei it OKT hat de seleksjekommisje noch de kâns om trije reedriders oan te wizen. Sa kin it wêze datst dyn plak noch kwyt rekkest. Foarbyld: As Sven Kramer him fia dizze matriks net pleatst, dan kin de seleksjekommisje derfoar kieze Sven Kramer dochs noch mei te nimmen foar de ploege-efterfolging.