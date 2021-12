Cambuur fit rjochting derby: "Als je zondag pijn hebt, dan snap je het niet"

De Fryske derby by Omrop Fryslân

Omrop Fryslân besteget alle dagen omtinken oan de Fryske derby dy't snein 19 desimber is. We sjogge foarút mei Cambuurspiler Doke Schmidt, dy't syn karriêre begûn by sc Hearrenfean. En we sykje Feanster stjerspiler Joey Veerman en Cambuur-oanfierder Erik Schouten, dy't goed befreone binne, op yn Volendam.

Op freed en sneon traine beide klups noch foar it duel op snein. Alles wat op en by de trainingen bart, is te folgjen by Omrop Fryslân. Op de wedstriiddei is der in ekstra radioprogramma fan 11.00 oere oant en mei 15.00 oere mei yntegraal ferslach fan de derby en analyzes fan âld-spilers Joey van den Berg en Sandor van der Heide.