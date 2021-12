Fersierde lokalen en in spesjaal moarnsbrochje; in soad bern sjogge út nei it krystfeest op skoalle. Trochdat de krystfakânsje in wike earder begjint fanwegen de coronamaatregels, liken guon krystfierings yn gefaar te kommen. Mar net op OBS De Meander yn Drachten. Dêr pakke se krekt ekstra út mei krystmuzyk, snie en in reade loper.