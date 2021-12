Ljouwerter (31) stekt man sân kear del mei skroevedraaier: 20 moanne sel

De stekpartij barde op de Wirdumerdijk yn Ljouwert. De mannen krigen rebûlje, wêrnei't de 31-jierrige fertochte mei in skroevedraaier úthelle. It slachtoffer hat sân stekwûnen yn de rêge. Ek hat hy in klaplong. De fertochte hat in antysosjale persoanlikheidssteurings en soe oermjittige dronken ha.

10 moanne ûnder betingst

De man moat him no behannelje litte en as hy út de finzenis komt, moat hy meidwaan oan in begelaat wenjen-projekt. Hy moat boppedat 3000 euro smertejild betelje oan it slachtoffer en 478 euro oan materiële kosten. Dêrneist kriget de man 10 moanne selstraf ûnder betingst. Dat hat it Iepenber Ministearje ek easke.