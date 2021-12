Fryske dykgraaf keazen yn deistich bestjoer lanlike Unie van Waterschappen

It beslút is naam yn de ledegearkomste fan de feriening fan de 21 Nederlânske wetterskippen. Yn it deistich bestjoer sitte seis leden, dy't foar in perioade fan trije jier beneamd wurde.

Ynnovaasje en ynternasjonaal

De oandachtgebieten fan Kroon wurde ynnovaasje yn it wetterbehear en it fersterkjen fan de ynternasjonale bân mei Europa en op Dutch Water Authorities.