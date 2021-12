GGD Fryslân skaalt op en moat aanst 8.700 boosterprikken de dei sette

GGD Fryslân hat yn ien wike tiid 25.342 boosterprikken set. Dat makket dat der no yn totaal 45.553 boosterprikken yn Fryslân jûn binne. Dêrnjonken binne der ek noch 7.114 'gewoane' prikken set.

GGD Fryslân skaalt op

De kommende wiken skaalt de GGD op: de bedoeling is dat der aanst 8.700 faksinaasjes op in dei set wurde kinne. Dat wurdt mei mooglik makke troch de 'XXL-lokaasje' yn it WTC Expo yn Ljouwert. Dêr kinne op ien dei al 4.700 prikken set wurde. Mar ek op oare lokaasjes is de kapasiteit ferhege, bygelyks troch de iepeningstiden rommer te meitsjen.

Ofname giet minder hurd yn eastlik Fryslân

Yn de ôfrûne wike wiene der 4.495 Friezen dy't by de GGD posityf test binne op it coronafirus. Yn totaal hawwe 14.674 Friezen har teste litten. Dat is sa'n 20 persint minder as ferline wike. It saneamde 'fynpersintaazje' is omheech gien nei 27 persint, dat is nei alle gedachten om't der mear minsken komme dy't al in selstest dien hawwe, en dêrnei befêstiging wolle.

It falt GGD Fryslân op dat it tal nije besmettingen yn it eastlike part fan de provinsje minder hurd omleech giet as yn it westlike part. De besmettingsgraad leit dêr ek heger.

Measte besmettingen tusken de 4 en 12 jier

It tal pasjinten yn de sikehuzen is ôfnaam fan 102 nei 82 yn ien wike. Mar it oantal minsken op de intensive cares yn Fryslân bleau mei 19 hast lyk oan de 20 minsken fan ferline wike.

It docht bliken dat it oantal nije besmettingen it grutst wie yn de leeftiidsgroep tusken de fjouwer en de tolve jier. Mar yn alle leeftiidsgroepen giet it oantal nije besmettingen omleech. Dat gie it hurdst by de groep tusken de 50 en de 60 jier.